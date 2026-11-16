GAM Aktie News: Anleger schicken GAM am Mittag auf rotes Terrain

Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 0,058 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,058 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,058 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 80'957 GAM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,178 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 67,549 Prozent niedriger. Am 16.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,058 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 0,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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