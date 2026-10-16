GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Die GAM-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 0,070 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'225 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GAM-Aktie bisher bei 0,070 CHF. Die GAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,070 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 15'000 Aktien.

Bei einem Wert von 0,185 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 163,571 Prozent. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,714 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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