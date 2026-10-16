GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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16.10.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM tritt am Freitagmittag auf der Stelle
Die Aktie von GAM hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 0,070 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 0,070 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Die GAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,070 CHF. Die GAM-Aktie sank bis auf 0,066 CHF. Bei 0,070 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 105'092 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 0,185 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 163,571 Prozent zulegen. Bei 0,059 CHF fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 18,644 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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