GAM Aktie News: GAM gewinnt am Mittwochvormittag

Die GAM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 0,070 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die GAM-Aktie bei 0,070 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,070 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'931 GAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,228 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 69,298 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,714 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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