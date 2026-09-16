GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM springt am Mittwochnachmittag an
Die Aktie von GAM gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 6,3 Prozent auf 0,074 CHF zu.
Das Papier von GAM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 6,3 Prozent auf 0,074 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 0,074 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,070 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 80'697 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 208,943 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 25,085 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
16.09.26
|GAM Aktie News: GAM springt am Mittwochnachmittag an (finanzen.ch)
|
16.09.26
|GAM Aktie News: GAM gewinnt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|GAM Aktie News: GAM verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)