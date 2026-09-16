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GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

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16.09.2026 16:29:00

GAM Aktie News: GAM springt am Mittwochnachmittag an

GAM Aktie News: GAM springt am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von GAM gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 6,3 Prozent auf 0,074 CHF zu.

GAM
0.07 CHF 4.55%
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Das Papier von GAM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 6,3 Prozent auf 0,074 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 0,074 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,070 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 80'697 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 208,943 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 25,085 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.

Redaktion finanzen.ch

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