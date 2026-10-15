GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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15.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von GAM. Bei der GAM-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 CHF.
Mit einem Kurs von 0,067 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'067 Punkten steht. Bei 0,067 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die GAM-Aktie sank bis auf 0,067 CHF. Bei 0,067 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'131 GAM-Aktien.
Bei 0,185 CHF markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 175,373 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,940 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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