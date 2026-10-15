GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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15.10.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Nachmittag in Grün
Die Aktie von GAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GAM konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 4,2 Prozent auf 0,070 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,2 Prozent auf 0,070 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 0,070 CHF erreichte die GAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,067 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 321'343 GAM-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,185 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 164,327 Prozent wieder erreichen. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 15,473 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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