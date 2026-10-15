GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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15.10.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Donnerstagmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GAM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 0,068 CHF zu.
Das Papier von GAM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 0,068 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Die GAM-Aktie legte bis auf 0,068 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'922 GAM-Aktien.
Bei einem Wert von 0,185 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Zuwachs von 171,324 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,235 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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