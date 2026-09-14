GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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14.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von GAM zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die GAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 0,074 CHF.
Die GAM-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,074 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die GAM-Aktie bei 0,074 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die GAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,074 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,074 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 0,228 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 208,108 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,270 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. GAM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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