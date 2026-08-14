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14.08.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM am Vormittag leichter

GAM Aktie News: GAM am Vormittag leichter

Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 0,079 CHF ab.

GAM
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Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 0,079 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GAM-Aktie bisher bei 0,079 CHF. Mit einem Wert von 0,079 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 60'000 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 188,608 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Abschläge von 25,316 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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