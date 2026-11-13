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13.11.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GAM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,059 CHF.
Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 0,059 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. In der Spitze büsste die GAM-Aktie bis auf 0,059 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,059 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'100 GAM-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 203,390 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,058 CHF fiel das Papier am 11.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 2,076 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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GAM am 13.11.2026
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