GAM Aktie News: GAM am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 0,080 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die GAM-Aktie bis auf 0,080 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die GAM-Aktie bis auf 0,077 CHF. Bei 0,080 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 99'371 GAM-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 64,912 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,059 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,250 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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