GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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13.08.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM tendiert am Donnerstagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 0,077 CHF abwärts.
Die GAM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 0,077 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,077 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 0,080 CHF. Zuletzt wechselten 40'699 GAM-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 196,104 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,377 Prozent würde die GAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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