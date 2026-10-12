GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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12.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM verliert am Montagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 0,069 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 0,069 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Die GAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,069 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,069 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'242 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 0,199 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 188,406 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 14,493 Prozent sinken.
GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
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