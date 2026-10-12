GAM Aktie News: Anleger schicken GAM am Montagmittag ins Minus

Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 0,066 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,066 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 0,069 CHF. Bisher wurden via SIX SX 45'397 GAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,199 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 66,734 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,876 Prozent.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten