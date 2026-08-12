GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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12.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GAM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 0,079 CHF.
Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,079 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,079 CHF. Mit einem Wert von 0,080 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'253 GAM-Aktien.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 187,154 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 34,576 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
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