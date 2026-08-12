GAM Aktie News: GAM fällt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die GAM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,080 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'386 Punkten steht. In der Spitze büsste die GAM-Aktie bis auf 0,075 CHF ein. Mit einem Wert von 0,080 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 383'634 GAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 0,228 CHF. Mit einem Zuwachs von 185,714 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 26,065 Prozent Luft nach unten.

GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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