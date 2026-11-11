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11.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: Anleger setzen GAM am Nachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GAM. Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 0,058 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 7,1 Prozent auf 0,058 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'156 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die GAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,058 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'900'478 Stück gehandelt.
Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 CHF. Mit einem Zuwachs von 208,621 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 0,058 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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GAM am 11.11.2026
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