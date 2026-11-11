GAM Aktie News: Anleger setzen GAM am Nachmittag unter Druck

Um 16:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 7,1 Prozent auf 0,058 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'156 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die GAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,058 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'900'478 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 CHF. Mit einem Zuwachs von 208,621 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 0,058 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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