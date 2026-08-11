GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GAM. Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Das Papier von GAM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 0,087 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten tendiert. Bei 0,087 CHF erreichte die GAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,087 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34'395 GAM-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,673 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,028 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
GAM-Aktie rutscht zweistellig ab: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|GAM Aktie News: GAM steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.