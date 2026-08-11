GAM Aktie News: GAM am Vormittag freundlich

Das Papier von GAM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 0,087 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten tendiert. Bei 0,087 CHF erreichte die GAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,087 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34'395 GAM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,673 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,028 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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