GAM Aktie News: GAM am Dienstagnachmittag im Keller

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 7,6 Prozent auf 0,080 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'571 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,079 CHF. Mit einem Wert von 0,087 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 818'420 GAM-Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,228 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 185,000 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 26,250 Prozent wieder erreichen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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