|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 0,062 CHF nach.
Um 09:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,062 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Bei 0,062 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'649 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 188,710 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,839 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Gewinne in Zürich: Das macht der SPI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Titel GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.26
|GAM Aktie News: GAM am Nachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.