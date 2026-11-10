GAM Aktie News: GAM am Vormittag billiger

Um 09:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,062 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Bei 0,062 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'649 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 188,710 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,839 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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