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10.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von GAM
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,062 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 0,062 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'142 Punkten steht. Der Kurs der GAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,062 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten GAM-Aktien beläuft sich auf 80'955 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 0,179 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 186,859 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. Bei 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 5,449 Prozent Luft nach unten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. GAM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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