GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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10.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von GAM gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,086 CHF zu.
Das Papier von GAM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,4 Prozent auf 0,086 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 0,088 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,088 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'170 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,355 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 45,085 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
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