GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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10.08.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM steigt am Montagnachmittag
Die Aktie von GAM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die GAM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 0,087 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 16:28 Uhr 4,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Bei 0,088 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,088 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 504'436 Aktien.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,228 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 162,673 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,059 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,028 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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