GAM Aktie News: GAM verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die GAM-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,060 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 0,060 CHF. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,060 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,060 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'000 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 CHF. Gewinne von 197,342 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,059 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,993 Prozent würde die GAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte GAM möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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