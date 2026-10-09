Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’782 1.1%  SPI 19’541 1.1%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’093 1.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’185 1.0%  Gold 4’188 1.3%  Bitcoin 68’596 1.0%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 103.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Sika-Aktie in Grün: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich
Suche...
ETF Sparplan

GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag mit Einbussen

GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag mit Einbussen

Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der GAM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,069 CHF.

GAM
0.07 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

Die GAM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,069 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'526 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,069 CHF. Bei 0,070 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'913 GAM-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,200 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 188,184 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,986 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten