GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag mit Einbussen

Die GAM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,069 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'526 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,069 CHF. Bei 0,070 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'913 GAM-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,200 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 188,184 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,986 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten