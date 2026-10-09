GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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09.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der GAM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,069 CHF.
Die GAM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,069 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'526 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,069 CHF. Bei 0,070 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'913 GAM-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,200 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 188,184 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,986 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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