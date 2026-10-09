GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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09.10.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Nachmittag stabil
Die Aktie von GAM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 0,070 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die GAM-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'557 Punkten steht. Bei 0,070 CHF erreichte die GAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die GAM-Aktie bis auf 0,069 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 516'588 GAM-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,200 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 185,714 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 15,714 Prozent wieder erreichen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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