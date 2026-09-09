GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die GAM-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,072 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Bei 0,072 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,073 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 12'517 GAM-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,228 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 68,333 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,283 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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