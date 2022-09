GAM Aktie News: GAM tendiert am Freitag nordwärts

Um 12:28 Uhr sprang die GAM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 0,958 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'977 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GAM-Aktie bisher bei 0,958 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,938 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'002 GAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die GAM-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,121 CHF je GAM-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch