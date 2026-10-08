GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GAM. Der GAM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,9 Prozent auf 0,069 CHF.
Das Papier von GAM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 0,069 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,069 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,070 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 185'127 GAM-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,200 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 188,184 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 14,986 Prozent Luft nach unten.
Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
10:02
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
GAM am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.