GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von GAM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 0,069 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,069 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,070 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 185'127 GAM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,200 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 188,184 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 14,986 Prozent Luft nach unten.

Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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