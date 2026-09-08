GAM Aktie News: GAM verliert am Dienstagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die GAM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 0,071 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'885 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die GAM-Aktie bis auf 0,071 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,076 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 145'884 GAM-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 221,127 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Abschläge von 16,901 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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