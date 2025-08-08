GAM Aktie News: GAM gewinnt am Nachmittag

Das Papier von GAM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 0,100 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'559 Punkten steht. Die GAM-Aktie legte bis auf 0,100 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 0,098 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 289'511 GAM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,161 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 60,600 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 0,057 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,200 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Redaktion finanzen.ch

