GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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07.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM verteidigt am Vormittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 0,069 CHF.
Bei der GAM-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 0,069 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die GAM-Aktie bei 0,069 CHF. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,069 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,069 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'035 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,200 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 65,300 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,986 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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