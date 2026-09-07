GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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07.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagvormittag kaum bewegt
Die Aktie von GAM hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die GAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 0,074 CHF.
Die GAM-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 0,074 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die GAM-Aktie bis auf 0,074 CHF. Das bisherige Tagestief markierte GAM-Aktie bei 0,074 CHF. Bei 0,074 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 67 GAM-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 208,108 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,270 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte GAM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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