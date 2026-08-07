GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das GAM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 0,088 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GAM-Aktie sogar auf 0,090 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,086 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 484'680 GAM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,091 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 32,955 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der GAM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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