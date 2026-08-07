GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM präsentiert sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von GAM. Das Papier von GAM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,8 Prozent auf 0,088 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 0,088 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die GAM-Aktie sogar auf 0,095 CHF. Bei 0,086 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'517'791 GAM-Aktien.
Bei 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 159,091 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (0,059 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 32,955 Prozent wieder erreichen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
GAM-Aktie rutscht zweistellig ab: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|GAM Aktie News: GAM präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)