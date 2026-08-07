GAM Aktie News: GAM präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 0,088 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die GAM-Aktie sogar auf 0,095 CHF. Bei 0,086 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'517'791 GAM-Aktien.

Bei 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 159,091 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (0,059 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 32,955 Prozent wieder erreichen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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