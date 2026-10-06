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06.10.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit grünen Vorzeichen

GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von GAM gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GAM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 0,074 CHF.

GAM
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Um 09:28 Uhr stieg die GAM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,074 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'617 Punkten notiert. In der Spitze legte die GAM-Aktie bis auf 0,074 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,074 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'820 Stück gehandelt.

Bei 0,200 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 170,270 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,270 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können GAM-Anleger Experten zufolge am 29.03.2028 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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