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06.08.2026 16:29:00

GAM Aktie News: GAM haussiert am Nachmittag

GAM Aktie News: GAM haussiert am Nachmittag

Die Aktie von GAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GAM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 0,075 CHF.

GAM
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Um 16:28 Uhr wies die GAM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 0,075 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die GAM-Aktie bei 0,085 CHF. Bei 0,070 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'330'763 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Mit einem Zuwachs von 204,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 21,333 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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