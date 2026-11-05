GAM Aktie News: GAM am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,069 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'230 Punkten liegt. Die GAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,069 CHF. Bei 0,069 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'001 GAM-Aktien.

Bei einem Wert von 0,180 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 160,901 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2026 bei 0,059 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,244 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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