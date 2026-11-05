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05.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Nachmittag massiv unter Druck
Die Aktie von GAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 7,3 Prozent auf 0,061 CHF.
Das Papier von GAM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 7,3 Prozent auf 0,061 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'173 Punkten steht. In der Spitze büsste die GAM-Aktie bis auf 0,061 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,069 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 438'849 GAM-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 0,180 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 193,301 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 03.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 3,729 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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