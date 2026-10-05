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05.10.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM zeigt sich am Vormittag freundlich

GAM Aktie News: GAM zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 0,070 CHF.

GAM
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,070 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,070 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'500 GAM-Aktien.

Bei einem Wert von 0,209 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 198,571 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,059 CHF fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,714 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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