|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Mittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von GAM. Zuletzt stieg die GAM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,061 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das GAM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,061 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'960 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GAM-Aktie sogar auf 0,061 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,061 CHF. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 7'000 Aktien.
Bei 0,180 CHF markierte der Titel am 05.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 65,905 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 3,595 Prozent wieder erreichen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
16:29
|GAM Aktie News: GAM am Nachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|GAM Aktie News: GAM am Mittag gefragt (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
GAM am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.