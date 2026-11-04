GAM Aktie News: GAM am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr ging es für das GAM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,061 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'960 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GAM-Aktie sogar auf 0,061 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,061 CHF. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 7'000 Aktien.

Bei 0,180 CHF markierte der Titel am 05.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 65,905 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 3,595 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.

Redaktion finanzen.ch

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