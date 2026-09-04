GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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04.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag im Bullenmodus
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GAM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 0,074 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 09:28 Uhr 5,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Bei 0,074 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,074 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 377 GAM-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 0,228 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 208,108 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Abschläge von 20,270 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der GAM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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