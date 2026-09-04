GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,071 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Kurzfristig markierte die GAM-Aktie bei 0,074 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,074 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'315 GAM-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,228 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 221,127 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 16,901 Prozent Luft nach unten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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