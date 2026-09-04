GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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04.09.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM legt am Freitagmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GAM. Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die GAM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,072 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,074 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,074 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18'550 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Gewinne von 215,789 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (0,059 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,283 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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