GAM Aktie News: GAM springt am Montagnachmittag hoch

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 6,7 Prozent auf 0,070 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'223 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die GAM-Aktie bei 0,072 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,072 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 374'046 GAM-Aktien.

Bei einem Wert von 0,228 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 225,714 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,059 CHF ab. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 18,644 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte GAM möglicherweise am 04.08.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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