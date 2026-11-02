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02.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von GAM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,059 CHF nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,059 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze büsste die GAM-Aktie bis auf 0,059 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,065 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 758'073 GAM-Aktien.
Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,185 CHF. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 67,805 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 0,678 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte GAM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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