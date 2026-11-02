GAM Aktie News: GAM am Montagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,059 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze büsste die GAM-Aktie bis auf 0,059 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,065 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 758'073 GAM-Aktien.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,185 CHF. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 67,805 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 0,678 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte GAM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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