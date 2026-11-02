GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Kursverlusten

Die GAM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,060 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die GAM-Aktie sank bis auf 0,060 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 0,065 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 732'247 GAM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 0,185 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 67,480 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,667 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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