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02.11.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von GAM gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 0,060 CHF ab.
Die GAM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,060 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die GAM-Aktie sank bis auf 0,060 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 0,065 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 732'247 GAM-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 0,185 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 67,480 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,667 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GAM wird am 18.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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