GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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01.09.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM fällt am Dienstagmittag tief
Die Aktie von GAM gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 8,9 Prozent auf 0,070 CHF ab.
Die GAM-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 0,070 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,070 CHF. Bei 0,076 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 677'167 Stück gehandelt.
Bei 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 225,714 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (0,059 CHF). Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 18,644 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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