GAM-Aktie im Plus: GAM schliesst Übertragung von Aktivitäten an Apex ab

Auch die Übertragungen in Luxemburg und dem Vereinigten Königreich verliefen nach Plan.

Das sei ein entscheidender Schritt in der Umsetzung der Strategie, erklärt GAM in einer Mitteilung vom Freitag. Damit soll das operative Geschäft gestrafft und das Kerngeschäft im Bereich Investment Management für Kunden in den Vordergrund gestellt werden.

GAM-Aktien steigen im Freitagshandel an der SIX zwischenzeitlich um 1,86 Prozent auf 0,13 Schweizer Franken.

dm/kw

Zürich (awp)